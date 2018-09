Week-end di assistenza in stazione: soccorse dalla Polfer due persone in difficoltà

Due interventi di assistenza nel week-end nell'area della stazione di Bari Centrale, operati dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise a tutela delle fasce deboli. Il primo riguarda un 90enne, ritrovato a vagare all'interno della stazione. Gli agenti sono riusciti a conquistare la fiducia dell'anziano - seguendo il protocollo 'Sos disagio psichico', facendosi rivelare da che istituto di cura si era allontanato e riportandolo poi al sicuro.

Il secondo intervento ha riguardato invece una persona in difficoltà, che ha avvicinato gli agenti della Polfer, chiedendo aiuto per poter accedere alle cure necessarie per la sua patologie. È stato così segnalato al servizio di Pronto Intervento Sociale del Comune.