Assistenza per i passeggeri disabili, nella stazione di Mola arriva la 'Sala blu'

La stazione ferroviaria di Mola di Bari potenzia i servizi per i passeggeri disabili e in condizioni di mobilità ridotta.

A partire dal prossimo 10 dicembre, Rete Ferroviaria Italiana garantirà anche in questa stazione l’assistenza gratuita.

Il punto di riferimento per la richiesta del servizio sarà - come per tutte le stazioni del circuito - una delle 14 Sale Blu presenti nei 14 principali scali ferroviari, fra cui Bari, aperte tutti i giorni dalle 6.45 alle 21.30.

Il cliente potrà inviare una mail, telefonare al numero verde gratuito 800.90.60.60 (raggiungibile da telefono fisso) o al numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (raggiungibile da telefono fisso e mobile), oppure utilizzare la nuova applicazione web Sala Blu on line.

In Puglia e Basilicata il servizio è già disponibile a Lecce, Bari, Barletta, Foggia, Potenza Centrale, Taranto, Grottaglie, Brindisi, Molfetta, Monopoli e San Severo.