Gelo e temperature ancora in calo, dormitori aperti h24 e posti letto aggiuntivi nelle strutture di accoglienza

Centri di accoglienza notturna aperti tutto il giorno e nuovi posti letto nei dormitori. Così il Comune risponde all'ulteriore diminuzione delle temperature prevista per le prossime ore, per garantire un'adeguata assistenza alle persone senza fissa dimora.

I posti letto disponibili a Bari e provincia

Presso il centro di accoglienza notturna “Andromeda”, in corso Alcide del Gasperi 320/A, sono disponibili complessivamente venti posti in più (15 per uomo e 5 per donna), mentre nella struttura “Feel at Home”, a Gravina di Puglia, sono disponibili altri 8 posti, oltre a quelli aggiuntivi messi a disposizione dalla Caritas e dalla Croce Rossa. I posti letto dovranno restare disponibili per quanti ne avranno bisogno fino al prossimo 13 marzo. Questi si aggiungono ai 35 posti letto allestiti ieri a Villa Marzano (20) e presso il padiglione del Comune nella Fiera del Levante (15). Ad ogni modo, allo stato attuale sono ancora tanti i posti letto disponibili.

Il PIS e il presidio in piazza Balenzano

L’assessorato al Welfare, inoltre, ha disposto il raddoppio dell’unità di strada del P.I.S. - Pronto Intervento Sociale del Comune di Bari, proprio per soddisfare le richieste di sostegno e accompagnamento pervenute nelle ultime 24 ore, e l’apertura h24 dei centri di accoglienza notturna fino al termine dell’emergenza causata dal freddo. Anticipata, per le giornate di oggi e domani, l’apertura del presidio sociale in piazza Balenzano, gestito dall’associazione InConTra e dalle realtà cittadine impegnate nelle attività di volontariato a sostegno delle persone senza dimora, mentre il centro don Vito Diana della Caritas diocesana, in via Curzio dei Mille 74, aprirà i battenti oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17, e domani resterà aperto tutta la giornata con la possibilità per gli ospiti di consumare i pasti all’interno della stessa struttura. Infine, sono stati distribuiti nei campi Rom cittadini 180 sacchi di legna da 5 chilogrammi ciascuno a cura dell’assessorato al Welfare, dei volontari e delle stesse famiglie Rom.

Le unità di strada

Sono inoltre attivi i servizi offerti dall’unità di strada della Croce Rossa Italiana per la distribuzione di coperte e bevande calde (il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 21.30 alle 23.30), dall’unità di strada della onlus “Nikolaos prof. Nicola Damiani” con “Medici con il Camper” attraverso il presidio socio sanitario presso la parrocchia Sant’Antonio (il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 19 alle 21.30) e da quella comunale “Care for people”, gestita della cooperativa Caps, impegnata tutte le notti nel monitoraggio itinerante del territorio cittadino e presso i dormitori e i principali luoghi di aggregazione in rete con il P.I.S.. Prosegue la raccolta di coperte, biscotti, latte e altri prodotti utili presso il presidio sociale in piazza Balenzano.