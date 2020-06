Nuova iniezione di personale negli ospedali baresi: 56 tecnici di radiologia assunti a tempo indeterminato

In arrivo 56 nuovi tecnici di radiologia medica negli ospedali baresi. Iniezione di personale da parte dell'Asl Bari, che ha dato il via libera, con provvedimento firmato stamane dal direttore generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce, alle nuove assunzioni a tempo determinato. L'Area Gestione risorse attingerà così dalla graduatoria del concorso pubblico (per 8 posti di C.P.S. “Tecnico di Radiologia Medica”) indetto dagli Ospedali Riuniti di Foggia e definito nel febbraio scorso.

I nuovi tecnici di radiologia saranno assegnati alle strutture ospedaliere e territoriali individuate dalla Direzione Sanitaria aziendale. «Si tratta di nuove risorse umane – spiega la direttrice sanitaria Silvana Fornelli – che saranno impiegate in tutte le Radiologie ospedaliere e del territorio, dove saranno fondamentali per assicurare la continuità assistenziale e anche per “accorciare” in modo sostanziale i tempi d’attesa per l’esecuzione di esami diagnostici, assieme all’arrivo di nuovo personale medico». Importante sarà anche l’impiego di una parte di questi tecnici nell’area della prevenzione, con l’assegnazione ai diversi centri screening aziendali gestiti dal Dipartimento di Prevenzione, in particolare per potenziare lo screening senologico, dove è già in atto un programma di sviluppo e aggiornamento tecnologico con l’installazione di 12 modernissimi mammografi digitali 3D.

Prosegue così il programma di assunzioni della Asl Bari: nei giorni scorsi, infatti, è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di 70 assistenti sociali, 90 logopedisti e 50 tecnici della riabilitazione psichiatrica da impiegare in distretti e presidi ospedalieri. Nuove professionalità, anche queste, che fanno parte integrante del piano complessivo varato a inizio anno e che ammonta a 470 unità da assumere a tempo indeterminato soltanto nell’area del Comparto.