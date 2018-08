Erbacce davanti all'ingresso del palazzo Ateneo: il Comune chiama, l'Amiu interviene

Una squadra dell'Amiu è intervenuta, questa mattina, su via Andrea Da Bari, per ripulire erbacce e rifiuti dall'ingresso del Palazzo Ateneo: a sollecitare l'azienda municipalizzata di igiene urbana è stato il Comune a seguito della segnalazione pubblicata da BariToday qualche giorno fa. Gli operai hanno così eliminato i ciuffi d'erba cresciuti nelle scorse settimane proprio davanti al cancello d'ingresso dell'Università, in una zona di passaggio frequentata da turisti, residenti e studenti.