Atterraggio di emergenza a Bari per il volo Beirut-Roma: bimba di 2 anni muore per crisi cardiaca

Atterraggio di emergenza in mattinata per un volo Alitalia, viste le complicanze cardiache che hanno portato alla morte di una bambina libanese. La piccola di 2 anni stava viaggiando sulla tratta Beirut-Roma (AZ 827), quando ha avuto una crisi cardiaca - secondo una prima ricostruzione della polizia -, che ha obbligato il pilota a dirottare il volo per prestarle soccorso, dopo il tentativo da parte di una delle hostess.

Una volta a Bari la bambina, in viaggio con i genitori, è stata presa in carico dal personale medico del 118 che ha continuato le manovre di rianimazione, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti il magistrato di turno e il medico legale.