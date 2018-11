Lancio di uova e schiuma sui portoni: dal Libertà al San Paolo, vandali in azione a Halloween

Schiuma sui portoni, lancio di uova, isole ecologiche vandalizzate. La serata di Halloween si è trasformata per i residenti baresi in una vera notte da incubo, visto che spesso i più piccoli - ma anche gli adulti - si trasformano in vandali.

"I nostri condomini bersagliati...Una guerra non una festa. I ragazzi andavano in giro incappucciati". È il laconico commento che arriva da via Jatta, nel quartiere Libertà, dove su un portone ancora permangono i segni del resto delle uova lanciate dai ragazzi. Sempre al Libertà sono stati presi di mira i portoni: all'ingresso di alcuni stabili sono comparse tracce di schiuma, lasciate dai ragazzi armati di bomboletta per la gioia dei residenti.

Continuiamo con la 'Galleria degli orrori' spostandoci nel quartiere San Paolo, dove qualcuno si è divertito a rovesciare diversi cassonetti, rendendo impraticabile il passaggio sul marciapiede già stretto di suo.