Coronavirus a Bari, attivata una 'Cabina di regia' per gestire gli interventi: prevista dalle direttive nazionali

Attivata dal Comune di Bari una cabina di regia per gestire la situazione legata al coronavirus in città dopo il primo caso di contagio barese, che ha riguardato un 29enne. Una disposizione, a dirla tutta, automatica: il centro operativo comunale (coc) viene messo in piedi in via precauzionale su disposizione normativa di Governo e Regione Puglia.

Del coc fanno parte il comandante della polizia locale, Michele Palumbo, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, Vito Montanaro, e i direttori di alcune Ripartizioni comunali. Passeranno da qui tutte le decisioni legate alle prossime mosse per evitare la diffusione del virus Covid-19 in città, per il quale sono state anche installate le tende per il 'pre-triage' in due ospedali del capoluogo.