Da Bari a Parigi in poco più di due ore: dopo 23 anni il volo Air France atterra al Karol Wojtyla

Dopo 23 anni Air France torna a volare da Bari a Parigi. E lo fa con cinque voli settimanali - la cadenza fino al 2 settembre, poi un volo nel week-end - tra il capoluogo pugliese e la capitale francese. Alle 16.55 è arrivato il primo aereo da Parigi, che è stato 'celebrato' con il tradizionale e spettacolare angelo d’acqua, realizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco.

I voli in programma

I voli Air France Bari-Parigi, inaugurati per la prima volta nel 1989 e interrotti nel 1995, saranno operati con gli Airbus A318, A319, A320 e A321 - a seconda del giorno della settimana - con una capacità di posti compresa tra 138 e 206. Ci vorranno poco più di due ore per raggiungere l'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, dal quale si potranno raggiungere altre 43 destinazioni in Europa e 21 destinazioni nel resto del mondo. Facendo i conti, Seoul, Copenaghen e Amburgo saranno raggiungibili da Bari con un transito a Parigi di soli 55 minuti, Shanghai con un transito di 1 ora e 15 minuti, Bogotá, Boston e Mosca con un transito di 1 ora e 40 minuti.

Più di 6mila i biglietti già venduti per la stagione estiva, tanto che la compagnia aerea francese ha deciso di estendere il volo a tutta la stagione invernale con una frequenza settimanale che opererà il sabato. "L`estensione del volo per la stagione invernale è accompagnato da una promozione speciale, acquistabile fino al 1 agosto, per volare a Parigi dal 15 settembre 2018 al 31 marzo 2019, a 45 euro per la sola andata e a 89 euro per andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi" spiega Aeroporti di Puglia in una nota.

Con il primo aereo è atterrato anche Barry ter Voert, SVP Air France KLM Europe, che ha inaugurato la tratta insieme al sindaco di Bari, Antonio Decaro, al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e al presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti.

Ter Voert: "Regione dalle grandi potenzialità"

"La decisione di riaprire, dopo 23 anni, i voli da Bari a Parigi è dettata dalle grandi potenzialità della regione, non solo in termini di traffico turistico ma anche di traffico business - ha spiegato ter Voert - Questo nuovo volo permetterà di raggiungere Parigi comodamente e di accedere all`intero network di Air France. Le prenotazioni sono molto incoraggianti, e abbiamo così deciso di estendere il volo a tutta la stagione invernale 2018-19".

“Il ritorno in Puglia di Air France offre tanti motivi – e tutti importanti – per essere accolto con grande soddisfazione” ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti. “Innanzitutto quale attestazione dei livelli di eccellenza raggiunti dalle nostre infrastrutture che ci consentono di offrire a passeggeri e compagnie aeree elevati standard di servizio in termini di qualità e efficienza. Rappresenta, altresì, un riconoscimento alla credibilità commerciale che Aeroporti di Puglia ha saputo conquistarsi in questi anni e che ha messo i più importanti vettori nelle migliori condizioni per poter programmare in Puglia"