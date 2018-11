Scritte sui muri del giardino di via Carrante: "Vandalizzato a pochi mesi dall'inaugurazione"

Inaugurato ad aprile e già visitato dai vandali il giardino di via Carrante, nel quartiere Poggiofranco di Bari. A denunciarlo è un cittadino, che ha fotografato le scritte apparse nelle ultime ore nel muro esterno del parco urbano: "Lega Ladrona" e "Fuori la Lega" si legge.

Un dibattito politico sui muri che non è piaciuto ai residenti, che nell'attesa dell'intervento dell'Amiu Puglia stanno segnalando l'atto vandalico ai volontari dell'associazione Retake Bari, che già l'11 novembre hanno in programma un'azione di pulizia in un altro parco a Palese.