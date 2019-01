Colla nella serratura del portone, la segnalazione dall'Umbertino: "Atto vandalico non isolato"

Colla nella serratura di un portone di un palazzo in largo Adua, nell'Umbertino. L'atto vandalico, segnalato questa mattina sulla pagina Fb 'Comitato salvaguardia zona Umbertina', sarebbe già il secondo (il primo domenica notte) verificatosi nella stessa zona

"Sorge il dubbio tra i residenti che questi episodi possano essere legati al fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti (portoni usati per occultare la droga) e agli arresti di qualche settimana fa. Purtroppo non c'è pace in zona. Urgono provvedimenti per riportare legalità e vivibilità in una delle aree di pregio della nostra città. Le "fiction" anche di successo non rappresentano la realtà locale", commenta Mauro Gargano, presidente del Comitato di quartiere.