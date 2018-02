La scuola media 'Japigia 1-Verga' cambia volto: "Via le aule fisse, lanciamo i laboratori di apprendimento'

Le vecchie aule in cui passare anche sei ore di lezione? Scordatevele. Parte da Bari una rivoluzione della didattica, "unica in tutto il centro-sud Italia" come spiega la preside dell'istituto comprensivo Japigia 1 - Verga di Bari, Patrizia Rossini. Nel plesso di scuola media a Japigia sarà introdotto dal prossimo anno il modello dei 'laboratori di apprendimento', ispirati alla didattica universitaria.

I laboratori di apprendimento

Si tratta di un modello innovativo di insegnamento, in cui i ragazzi non vedono ruotare i professori nelle diverse ore di lezioni, ma vengono accolti in specifici laboratori dedicati alla materia. E così nei due piani del plesso di scuola media saranno strutturati 22 diversi spazi, "personalizzati dai docenti per dare loro una specifica identità - racconta la Rossini - cosa che non avviene nel modello attuale di insegnamento, dove non si sente proprio il luogo in cui si insegna".

Dall'italiano alla religione, passando per scienze, tecnologia, arti e lettere, gli studenti riconosceranno il singolo laboratorio come spazio legato a quella specifica materia. "L'apprendimento non potrà che giovarne - prosegue la preside -, soprattutto nelle scuole medie dove l'insegnante lavora in un numero di aule che varia da due a 18 e vi sono almeno dieci insegnanti per classe. L'aula diventa terra di nessuno". Tutto cambia invece con un insegnamento 'mobile': "Dal punto di vista psicologico 'andare incontro' alla materia è già un fatto positivo per gli studenti, che infatti hanno accolto con entusiasmo la novità".

Gli armadietti

Nelle 'aule di nessuno' bisogna poi fare i conti anche con gli spazi ristretti, occupati dagli appendini per i vestiti o le cartelle. E anche qui il modello introdotto dall'istituto di Japigia ovvierà al problema con un'innovazione. Verranno infatti installati 320 nuovi armadietti, in cui a inizio giornata lo studente lascerà il giubbotto e la cartella, portando con sé solo libri e quaderni. Poi ci sarà il passaggio nei diversi laboratori di apprendimento in base alla materia da seguire.

Come già detto, il nuovo sistema sarà introdotto a partire da settembre, con il picco dei lavori previsti in estate, così da non pesare eccessivamente sulla quotidianità degli studenti. "Abbiamo chiesto dei sovvenzionamenti - precisa la Rossini - per far fronte alla grossa mole di spese degli interventi, ma ci sono anche alcune aziende che hanno sponsorizzato questo nostro nuovo modello di apprendimento. Non vediamo l'ora di partire".