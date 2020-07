Alitalia aumenta i collegamenti Bari-Milano: due nuovi voli al giorno in partenza dal Karol Wojtyla

Passano così a 4 i voli per il capoluogo lombardo, aggiunti nel pomeriggio e in orario serale. ""In Puglia la Compagnia - spiegano da Alitalia - arriva a offrire 6 voli al giorno sia su Bari che su Brindisi"