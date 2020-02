Libertà, l'auto abbandonata finisce preda di ladri e vandali: ruote rubate e finestrino rotto

Parcheggiata e abbandonata lungo la strada, facile 'preda' per ladri e vandali, che hanno provveduto a smontarne le ruote, rompendo anche un finestrino. L'auto (abbandondata e depredata) si trova in via Libertà, tra via Nicolai e via Don Bosco: "E' qui da circa un anno - spiegano i residenti - Per noi è un pericolo....i vandali potrebbero fare di tutto su queste auto". A quanto pare, non si tratterebbe dell'unica vettura abbandonata nella zona: "Anche su corso Italia ce ne sono altre - dicono ancora gli abitanti della zona - Noi segnaliamo alla Polizia locale, spesso fermando le pattuglie, ma di più non possiamo fare".