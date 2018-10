Finiscono con l'auto in acqua nel porto, disavventura per due anziani a Monopoli

L'auto finisce in acqua e devono intervenire i vigili del fuoco per recuperarla. Una scena insolita, quella avvenuta nel tardo pomeriggio a Monopoli. Protagonisti due anziani alla guida di un'utilitaria, che forse per una disattenzione non si sono accorti di essere arrivati al porto e che alla fine della strada c'era il mare. L'auto di colore scuro è finita così nelle acque, fortunatamente basse, del porto.

L'intervento di una gru ha permesso il recupero del veicolo, mentre i due anziani sono stati soccorsi dai medici del 118, sotto gli occhi della folla accorsa per assistere alla scena. I due non avrebbero riportato gravi ferite e sono stati medicati sul posto. Rimarrà solo il ricordo di una disavventura da raccontare ai nipoti.