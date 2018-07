Polignano, torna dal servizio di trasporto in ambulanza e trova l'auto in fiamme

Torna dal trasporto in ambulanza all'ospedale Di Venere - Carbonara e trova l'auto in fiamme. Sembrerebbe trattarsi di attentato, l'azione avvenuta all'alba ai danni di una dottoressa del 118, in servizio a Polignano a Mare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sulle responsabilità e le mire di quello che parrebbe un atto punitivo ai danni della donna.

Le indagini serviranno a capire se i vandali hanno preso di mira proprio l'auto della donna o se la scelta della vettura sia stata casuale. L'auto era infatti parcheggiata proprio davanti alla sede del 118.