Ruote forate, finestrini e spazzole distrutti: si moltiplicano segnalazioni di auto danneggiate a San Girolamo

Specchietti distrutti, spazzole per tergicristalli spaccate, ruote sgonfiate: si moltiplicano le segnalazioni dei residenti di San Girolamo riguardanti auto danneggiate nella zona vicina al nuovo waterfront e in altre strade limitrofe del quartiere. Le lamentele dei cittadini sono state raccolte dalla pagina Facebook 'Vivere a San Girolamo e Fesca Bari', dove emerge la possibilità che ad agire sia stato un gruppo di ragazzini. Una cittadina spiega che pochi giorni fa, nelle vicinanze di un supermercato, alcuni minorenni aveva preso di mira un'utilitaria prendendo a calci uno specchietto e danneggiando altre auto.

Ruote forate e graffi sulle fiancate

C'è, invece, chi ha avuto la brutta sorpresa di trovare la propria auto graffiata, come accaduto ad alcuni residenti vicini al complesso 'Equatore'. In via Francesco Cilea, invece, qualcun altro ha rinvenuto una vettura con tre ruote sgonfiate. I cittadini chiedono interventi al più presto e qualcosa sembra muoversi anche a livello di consiglieri municipali con possibili segnalazioni da parte di esponenti della Lega alla Polizia Locale.

(Foto gruppo fb 'Vivere a San Girolamo e Fesca Bari)