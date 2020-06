In centro arriva la pista ciclabile, ma gli incivili non lo sanno: auto in sosta vietata sulla corsia riservata

I lavori per la segnaletica della pista ciclabile di corso Vittorio Emanuele erano partiti nella tarda serata di ieri, solo nell'ultimo tratto della via. Chi pensava di poter utilizzare già stamattina la corsia preferenziale si è dovuto però ricredere, a causa degli incivili. In tanti hanno pensato che - contrariamente a quanto indicato dalla segnaletica orizzontale - la pista ciclabile non fosse attiva, poiché solo il primo tratto della segnaletica è stato completato. E così le auto hanno parcheggiato, chi per un veloce servizio con le frecce d'emergenza, chi per un tempo più considerevole, nello spazio riservato ai ciclisti. Risultato? Le bici hanno dovuto fare lo slalom tra le auto, esattamente ciò che l'amministrazione voleva evitare con il nuovo progetto dedicato alla 'mobilità dolce'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bari usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery