Due auto distrutte dalle fiamme in viale Falcone e Borsellino: vigili del fuoco in azione

Indagini in corso dopo l'incendio di due autovetture in viale Falcone e Borsellino, nel quartiere San Pasqaule di Bari, non lontano dal parco 2 Giugno. Le due vetture erano parcheggiate quando, per cause non ancora chiarite, sono state avvolte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l'incendio, nonché le Forze dell'Ordine per effettuare i primi rilievi. Esclusa, al momento, la pista dolosa.