In giro con l'auto rubata ad una coppia di turisti stranieri: 39enne arrestato per ricettazione

In giro con l'auto rubata il giorno prima ad una coppia di turisti francesi. Un uomo di 39enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di ricettazione.

Le indagini dei poliziotti dell’U.P.G.S.P. sono partite a luglio scorso. L'uomo, infatti, sarebbe per gli investigatori colui che, lo scorso 16 luglio, aveva parcheggiato - immortalato dalle telecamere - nei pressi di una casa di cura per anziani l’auto, risultata poi rubata il giorno prima ai danni di una coppia di turisti francesi in visita a Bari.

Unitamente al veicolo, erano stati sottratti i documenti personali della coppia, rinvenuti all’interno dell’abitacolo e restituiti ai turisti unitamente alla vettura, effetti personali e diverse centinaia di euro in contanti. L’uomo è stato ristretto presso il carcere di Bari.