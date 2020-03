Sorpresi a spingere per strada un'auto nuova rubata a Bari: incastrati tre giovani pregiudicati a Cerignola

Stavano cercando di far partire a spinta un'autovettura risultata rubata a Bari ma, alla vista della Polizia, hanno tentato una fuga inutile: è accaduto a Cerignola, in provincia di Foggia, dove due pregiudicati 23enni del posto sono stati fermati per ricettazione. Il terzo si è presentato autonomanete agli uffici di Polizia ed è stato denunciato in stato di Libertà per lo stesso reato.

Gli agenti, nel corso di alcuni controlli in via Taormina, hanno notato la singolare scena: uno dei ragazzi era dentro l'auto, una Volkswagen T-Roc mentre gli altri due cercavano di spingere il veicolo. Alla vista dei poliziotti, il gruppo ha tentato di fuggire ma due giovani sono stati catturati e sottoposti a fermo. A distanza di qualche ora anche il terzo è stato identificato dopo essersi presentato negli uffici di Polizia.

