Rubate a Bari e provincia, ritrovate nel Foggiano: carcasse di auto recuperate in un casolare

Rubate a Bari e in altri centri della provincia, portate nel Foggiano per essere smontate in modo da poter piazzare sul mercato nero i pezzi di ricambio: una 'filiera' ormai nota, quella delle auto rubate. Negli ultimi giorni, la polizia di Foggia ha rinvenuto altre carcasse di auto già cannibalizzate, risultate rubate a Bari, Modugno, Bitonto, ma anche a Bisceglie e Barletta. La scoperta è avvenuta in un casolare di campagna in località Borgo Mezzanone. Nella stessa zona, questa estate, erano state rinvenute le carcasse di altre 78 autovetture, già smontate e bruciate.