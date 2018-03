Sparite a Giovinazzo e cannibalizzate ad Andria: scoperti rottami di auto rubate, due arresti

I Carabinieri hanno arrestato un 41enne originario del Marocco e un 43 del Sudan, entrambi in Italia senza fissa dimora, accusati di ricettazione e riciclaggio dopo essere stati scoperti mentre armeggiavano con pinze e cacciaviti sulle carrozzerie di due auto all'interno di un casolare diroccato in contrada 'Femmina Morta', alla periferia di Andria. I militari, allertati da voci provenienti dalla struttura, hanno sorpreso i due che hanno tentato una fuga a bordo di un ciclomotore, finendo a terra a causa del terreno accidentato. I primi accertamenti sui veicoli hanno consentito di risalire alla provenienza delle due auto, già in parte smontate, rubate nei giorni scorsi a Giovinazzo da ignoti. Anche la moto sulla quale i due hanno provato a fuggire era stata rubata e aveva il telaio accuratamente abraso.