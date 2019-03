Da Bari al Foggiano: pezzi di auto rubate ritrovati in un capannone a Cerignola

Una 'centrale del riciclaggio' in un capannone di Cerignola, in provincia di Foggia, dove sono state ritrovati anche pezzi di auto rubati a Bari e in provincia.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri del luogo insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, che hanno arrestato i due uomini sorpresi all'interno della struttura: un 43enne e un 46enne, entrambi pregiudicati.

I pezzi ritrovati sono risultati rubati, tra febbraio e marzo, a Foggia, Bari, Bitetto, Pescara, San Ferdinando di Puglia e Barletta. Nella disponibilità dei due vi erano inoltre anche altre parti meccaniche e di carrozzeria appartenenti ad autovetture cannibalizzate su cui sono in corso gli accertamenti dei militari. I due sono stati arrestati in flagranza e, dopo le formalità di rito, su disposizione della Autorità Giudiziaria, sono stati condotti in carcere a Foggia. Tutto il materiale, incluso il capannone, un trattore agricolo ed un rimorchio, è stato sottoposto a sequestro.

