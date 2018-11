Scommesse online spartite tra i clan, 22 ordinanze d'arresto: si cerca ancora Tommy Parisi

La Guardia di Finanza e la Dda di Bari proseguono le ricerche per catturare Tommy Parisi, il cantante neomelodico figlio del boss di Japigia Savinuccio, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare assieme ad altre 21 ( I NOMI ) nell'ambito di un'inchiesta su un giro di scommesse online illegali gestite dalla mafia, con un movimento di danaro per oltre un miliardo effettuato dai clan baresi Parisi e Capriati.

Tra gli arrestati anche il pluripregiudicato Vito Martiradonna, 70 anni, soprannominato 'Vitin l'Enèl', considerato cassiere dei Capriati, ritenuto al vertice dell'organizzazione che avrebbe organizzato la gestione delle scommesse on-line con base a Malta ed in altri Paesi dalla fiscalità vantaggiosa. Sequestrati beni per un valore di 200 milioni di euro, tra cui 8 sale gioco. I reati contestati, a vario titolo, vanno dall'associazione mafiosa al trasferimento fraudolento di valori, dal riciclaggio all'autoriclaggio, dall'illecita raccolta di scommesse on line alla fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni. Nell'inchiesta sono indagate 44 persone.