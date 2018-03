In via De Fano una profonda buca nell'asfalto

"Al quartiere San Girolamo abbiamo buche grandi e profonde di 20 cm". La segnalazione di un residente, corredata di foto, arriva sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro. "Segnalate tramite BariSolve ma nessun intervento. Questa è in via Vito De Fano ma ce ne sono tante su lungomare IX Maggio, strada San Girolamo e via Leoncavallo". Alla segnalazione ha risposto lo staff del sindaco, che si è impegnato ad informare gli uffici competenti.