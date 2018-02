Anziano e donna scomparsi: rintracciati dalla Polizia Ferroviaria in stazione centrale

La Polizia Ferroviaria è intervenuta in due diversi episodi riguardanti ritrovamenti di altrettante persone, avvenuti nella stazione di Bari centrale: nel primo caso gli agenti hanno individuato un 80enne della provincia di Foggia, in stato confusionale. L'anziano, dopo essere stato assistito dai poliziotti, è stato accompagnato negli uffici per ristorarlo dal freddo. Nel corso degli accertamenti, gli agenti sono risaliti alla Comunità assistenziale da dove si era allontanato e ai familiari, a cui l’anziano è stato successivamente affidato.

Nel secondo caso, invece, una donna di 35 anni, con problemi psichici, è stata individuata nella stazione barese: a lanciare l'allarme era stata la mamma che, chiedeva informazioni sulla figlia, la quale si sarebbe allontanata dall'abitazione con l'intenzione di recarsi in treno a Milano. La 35enne è stata quindi affidata alla donna.