Ruba borsa da una vetrina in via Melo, inseguito e bloccato dalla Polizia Locale: preso 35enne

La Polizia Locale di Bari ha bloccato un cittadino 35enne di origini georgiane, accusato di aver rubato una borsa da una vetrina interna di un negozio di via Melo, nel centro di Bari. L'uomo, privo di documenti, era stato inseguito dal proprietario del negozio, quindi intercettato e fermato da alcuni agenti di Polizia Locale. Attualmente si trova in stato di fermo al Comando di via Aquilino, per gli accertmenti di rito e la verifica della posizione di regolarità sul territorio nazionale.