Auto sfonda vetrina di un negozio: momenti di paura a Barimax, tre feriti

Momenti di paura, questo pomeriggio, a seguito di un incidente avvenuto nel centro comemrciale Barimax: poco prima delle 19, infatti, una Mercedes ha sfondato la vetrina del negozio Prenatal. Almeno tre le persone ferite: tra loro vi sarebbero anche due donne. Sul posto sono giunte pattuglie di Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della vettura avrebbe accusato un malore, perdendo poi il controllo del veicolo e finendo nel negozio, visibilmente danneggiato negli interni. Le persone coinvolte sono state soccorse dal personale del 118. Non vi sarebbero, però, feriti gravi. I vigili del Fuoco sono intervenuti anche per mettere in sicurezza la vettura, dotata di un impianto a gas.

Gallery