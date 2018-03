Gomme tagliate e finestrini spaccati: vandali in azione in corso Mazzini

Pneumatici tagliati e finestrini ridotti in frantumi. L'auto finita nel mirino dei vandali, però, non sarebbe la prima ad essere stata colpita. Siamo in corso Mazzini, nella zona del mercato.

L'episodio, denunciato dai residenti, non sarebbe tuttavia un caso isolato: "Accade ogni notte, e ogni mattina chi abita nella zona si ritrova con queste sorprese", riferiscono dal comitato 'Cittadini Attivi del Libertà'.