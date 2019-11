Ubriachi al volante in piena notte: patente sospesa e denuncia per due automobilisti beccati dalla polizia locale

Al volante con un tasso alcolemico superiore di ben due volte al limite consentito: due automobilisti sono stati beccati dalla polizia locale nel corso di controlli eseguiti in orari notturni. Per i due è scattata la denuncia, ma anche la sospensione della patente per un periodo fino ad un anno.

"Abbiamo previsto controlli anche nei giorni settimanali e non solo durante il week end - spiega il comandante della Polizia locale, il generale Michele Palumbo . al fine di lanciare ai trasgressori un segnale chiaro e preciso circa la nostra attività di controllo e repressione delle condotte contrarie alle regole del C.d.S. La sicurezza stradale rimane un obiettivo di fondamentale importanza per l'amministrazione comunale e per il Corpo della Polizia Locale".