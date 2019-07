Morì dopo l'intervento per dimagrire alla Mater Dei, tra 90 giorni il risultato dell'autopsia

L'autopsia è stata eseguita ieri, ora ci vorranno 90 giorni per conoscere l’esito degli accertamenti medico-legali e degli esami istologici sul corpo di Annalisa Zizza. Allora forse si avranno più elementi a disposizione per fare luce sulle cause della morte della 35enne, avvenuta il 18 luglio in seguito a un intervento di bendaggio gastrico per il dimagrimento alla clinica Mater Dei di Bari.

La donna avrebbe avuto una emorragia la cui origine, però, sarà stabilita dal collegio degli specialisti nominati dalla pm Grazia Erede (il medico legale Antonio De Donno, l’anestesista Enrico Lauta e il chirurgo Antonio Margari), che depositerà la relazione entro i prossimi tre mesi. L’autopsia è stata eseguita nell’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari e permetterà di stabilire anche se il decesso sia dovuto a responsabilità dei sanitari che hanno operato la paziente.

All’esame hanno partecipato anche un consulente medico nominato dalla famiglia della vittima, Leonardo Vitale, e altri tre consulenti nominati dai tre medici indagati per il reato di omicidio colposo. Per i chirurghi Alessandro Besozzi e Maria Grazia Sederino sono stati nominati Alessandro Dell’Erba e Nicola Palasciano, per l’anestesista Paolo Porcelli è stato nominato Francesco Bruno.