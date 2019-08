Nel furgone 84 chili di marijuana: bloccato in autostrada, corriere della droga in manette

In un doppiofondo creato nel cassone del suo autocarro, trasportava il carico di droga: 84 chili di marijuana, suddivisi in 50 involucri imballati con una pellicola trasparente. L'uomo, un 31enne bulgaro incensurato, residente in Umbria, è stato scoperto e bloccato dai poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Bari Sud, mentre percorreva l'autostrada A14 in direzione nord.

Fermato per un controllo all'altezza di Modugno, nei pressi dell’area di Servizio “Murge Nord”, l'uomo si è subito mostrato nervoso, insospettendo gli agenti che hanno così deciso di approfondire i controlli. In particolare, l'attenzione si è concentrata su una struttura metallica, utilizzata per il trasporto di vetri o infissi, non chiaramente rilevabile dalla carta di circolazione ed assicurata con dei bulloni, in modo maldestro, al cassone del mezzo. Smontata la struttura, i poliziotti hanno scoperto la presenza di un doppiofondo in cui era custodito il carico.

La sostanza stupefacente e il veicolo sono stati sequestrati, mentre l’uomo, Angelov Dimitar Nikolaev, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Bari.

