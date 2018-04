Avaria al motore e la loro barca finisce contro gli scogli: disavventura di Pasquetta al largo di Polignano

Il motore della loro barca a vela era in avaria e il vento li aveva portati ad arenarsi sugli scogli. E' però finita positivamente la disavventura di Pasquetta di due diportisti, che ieri stavano navigando nelle acque di località "Cala Porto Alga", nella zona di Polignano a Mare.

A soccorrerli la motovedetta della Guardia costiera di Monopoli CP 887, che ha 'ascoltato' la richiesta di emergenza giunta al numero 1530. Per il salvataggio è stato necessario anche l'utilizzo di un gommone per recuperare i due diportisti, vista la poca distanza dagli scogli e il basso fondale del posto. I due sono stati poi trasportati con la motovedetta nel porto di Monopoli, mentre sono in corso le operazioni di recupero e rimozione della loro barca a vela dagli scogli.