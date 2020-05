Parte la fase 2: i baresi alle prese con distanziamento sui bus, ingressi contingentati nei mercati e parchi off-limits

La giornata del 4 maggio ha segnato anche per la città di Bari l'inizio ufficiale della Fase 2 dei provvedimenti anti Covid-19. Con il nuovo decreto del Governo, si allentano le maglie del lockdown, ma come si saranno comportati i baresi rispetto ai provvedimenti di sicurezza messi in campo dall'amministrazione tra mercati comunali e trasporto pubblico? Siamo andati a scoprirlo.