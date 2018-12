Occhi elettronici su via Sparano: in arrivo le telecamere. Lavori agli sgoccioli, ultime rifiniture entro le Feste

Occhi elettronici per sorvegliare via Sparano: è cominciato questa mattina il montaggio di 20 delle 45 telecamere previste nel progetto di riqualificazione della principale strada dello shopping cittadino. Si tratta della prima tranche poiché le altre 25 saranno installate in corrispondenza degli incroci sui pali della fornitura oggetto di gara già in corso. Le telecamere saranno fin da subito collegate con la sala operativa della Polizia locale. In contemporanea c'è anche il montaggio di 20 altoparlanti che entreranno in funzioneentro la prossima settimana. In questi giorni, inoltre, si stanno iltimando le lavorazioni sulla pavimentazione di piazza Umberto dove sarà rimossa l'intera recinzione entro poche settimane. Infine, pima delle Festem verranno piantumati arbusti ed essenze nelle intersezioni verdi già tutte ultimate.