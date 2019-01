"I migranti Lgbtqi sono fragili due volte": parte da Bari il progetto 'Migranet' per formare gli operatori dell'accoglienza

"Ci sono migranti che scappano dai loro Paesi perché se si scoprisse che fanno parte della comunità Lgbtqi (lesbo-gay-bisex-trans-queer-intersessuale) sarebbero perseguitati, talvolta con violenze fisiche, talvolta persino dalle leggi. Si tratta di un secondo stato di fragilità, dopo l'essere migrante". Quella raccontata a BariToday da Manuela Macario, responsabile della sezione Migranti di Arcigay, fa ben comprendere qual è la filosofia per cui è stato pensato nel 2017 il progetto 'Migranet', voluto dall'Unar-Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (legato al Ministero per le pari opportunità), che ora si prepara a entrare nella fase 2.0, partendo proprio dalla Puglia.

Il progetto Migranet

Ma in cosa consiste il progetto Migranet? Il suo compito è 'mettere in rete' gli sportelli di supporto e tutela ai migranti appartenenti, appunto, alla comunità Lgbtqi. Tra il 2015 e il 2016 ne furono aperti sei nelle sedi Arcigay di Torino, Padova, Modena, Perugia, Napoli e Palermo, e in due anni hanno supportato rispettivamente "107 e 100 richiedenti asilo LGBTI - ricorda Arcigay - con attività di primo orientamento, di cui 70 e 63 sono stati seguiti in tutto il percorso di richiesta di asilo, e 63 e 56 hanno ottenuto qualche forma di protezione".

Nel 2017 il numero di sportelli attivi è raddoppiato, comprendendo in Puglia anche quelli della Bat e di Bari. Da lì si è compresa la necessità di creare un ponte tra queste realtà, arrivando a formare non solo volontari di Arcigay, ma anche gli operatori di centri di accoglienza e associazioni vicine ai migranti per la tutela dei migranti perseguitati in pratica per la loro sessualità. "Questo perché - ricorda la Macario - anche quando arrivano nei centri di accoglienza subiscono spesso delle ritorsioni, sia dai loro connazionali, che dagli stessi operatori, nonostante in Italia dovremmo avere una mente più aperta". È quello che è successo, ad esempio, ad una nigeriana, aggredita e allontanata dagli altri membri della comunità del cas (centro di accoglienza straordinaria) di Ferrara perché lesbica. "Siamo intervenuti per farla spostare in un altro centro - raccontano da Arcigay - ma tale è l'influenza della comunità, che lei stessa sosteneva non ci fosse un posto disposto a ospitare una persona come lei".

I corsi di formazione a Bari

Atteggiamento che potrebbe cambiare se gli operatori siano a conoscenza di questo 'muro' eretto dalla cultura e dalle tradizioni dei Paesi stranieri? Dall'Arcigay ne sono certi, da qui l'idea di rafforzare la propria presenza sul territorio con Migranet. Progetto divenuto realtà solo a febbraio del 2018, visto che le vicende che hanno coinvolto l'Unar hanno bloccato temporaneamente l'erogazione del finanziamento previsto dal bando. Dopo i primi mesi di 'assestamento', i corsi di formazione partono proprio da Bari, con due giornate di incontri organizzate da Arcigay Bari e Arcigay Bat - il 13 e il 20 gennaio - alla presenza degli operatori dello Sprar. Location designata, la sede di Arci Casaperta in piazza San Pietro. A differenza del 'corso introduttivo' organizzato da Arcigay Padova-Vincenza-Verona del 7 dicembre scorso, non saranno previsti due diversi momenti di formazione per operatori e volontari degli sportelli.

In seguito gli incontri proseguiranno anche in altre città italiane che hanno aderito al progetto Migranet. "Siamo felici che si parta dalla Puglia, perché è da sempre una terra di accoglienza - ricorda il presidente di Arcigay Italia, Luciano Lopopolo - È importante che si comprendano pesi e limiti di marginalizzazione dovuti al fatto di essere migranti, soprattutto se si scappa dalla persecuzione in patria per la propria identità sessuale".