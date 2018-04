San Paolo, continua l'invasione dei cinghiali: "Avvistati di giorno sulla pista ciclabile"

Non accenna a fermarsi il fenomeno dei cinghiali che scorrazzano liberi per le vie del quartiere San Paolo. L'ultima volta fu avvistata una mamma a spasso con i cuccioli per strada; ora gli animali si avvicinano sempre più alle palazzine abitate, invadendo anche la pista ciclabile di via Michele di Giesi e strada Caposcardicchio. La segnalazione arriva dal blog 'La voce del San Paolo', che ha ripreso l'animale mentre si aggira sulla corsia riservata a ciclisti e pedoni. "Oramai li troviamo anche di giorno" è l'amaro commento alla foto.

