Emergenza processionaria in città: fioccano gli avvistamenti a Palese

Nuovi avvistamenti di processionaria in città, con diverse segnalazioni concentrate nella zona di Palese, quartiere a nord di Bari. L'allarme viaggia sui social: diverse le foto postate sui gruppi Facebook, come quella soprastante, scattata nelle vicinanze di un discount in via Colonnello Vito Nicola Picca. Immagini che servono a mettere i residenti in guardia sulla presenza degli insetti, che se toccati possono provocare reazioni cutanee gravi sia per uomini che animali. Nei cani, soprattutto, gli effetti possono essere mortali.

Gli avvistamenti si concentrano anche nelle zone molto popolose, come la parrocchia Stella Maris e la scuola Amedeo D'Aosta, rappresentando quindi un pericolo anche per i più piccoli.