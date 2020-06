Popolare di Bari, azioni in regalo per i soci alla presentazione del piano di rilancio

Azioni gratuite per 20 milioni di euro a tutti i soci che parteciperanno all'Assemblea della Banca Popolare di Bari. Lo prevede il Fondo interbancario di tutela dei depositi in vista del voto per il piano di salvataggio e di rilancio dell'ente bancario barese, d'intesa con Microcredito centrale e con i Commissari Straordinari.

Il piano prevede anche un'offerta transattiva ai soci che parteciperanno all'assemblea di 2,38 euro per azione. Si tratta, spiega una nota, dell'ultimo prezzo di quotazione del titolo nel mercato Hi-mtf. Ai soci verrà chiesta la rinuncia ad ogni pretesa o azione connessa agli aumenti di capitale della Banca, deliberati ed eseguiti nel corso degli esercizi 2014 e 2015. Sono esclusi da questa proposta i clienti della Banca con posizioni in sofferenza o i cosiddetti "unlikely to pay" e le altre categorie che saranno precisate nel documento esplicativo.