Lotta ai bagarini in Fiera: 300 biglietti sequestrati

Il business della vendita abusiva dei biglietti non si ferma neppure nell'ultimo giorno della Fiera del Levante, così come i controlli messi in campo dagli uomini della Polizia locale, guidati dal comandante Michele Palumbo.

Nella sola giornata odierna sono stati otto i bagarini pizzicati dagli agenti all'esterno del quartiere fieristico: per tutti è scattato il verbale con relativo sequestro dei tagliandi. Nel complesso, sono stati circa 300 i biglietti sequestrati.