Polizia locale in azione per la Fiera: bagarini e parcheggiatori abusivi nel mirino

Dalla viabilità alle infrazioni al code della strada, dai parcheggiatori abusivi al bagarinaggio. Polizia locale in azione per la Fiera del Levante.

Nella seconda giornata di Fiera, gli agenti sono stati impegnati in una serie di controlli all'esterno della Campionaria. In particolare, sono stati finora 11 i verbali per bagarinaggio, con il sequestro complessivo di 68 biglietti trovati in possesso di soggetti non autorizzati alla vendita. Raffica di multe anche per gli automobilisti indisciplinati: 43 sono stati in tutto i verbali per veicoli in sosta irregolare (Qui le aree di sosta e il piano viabilità disposto dal Comune). Nel mirino anche i parcheggiatori abusivi: tre sono stati i verbali elevati, con relativi Ordini di allontanamento per i soggetti sanzionati.

Giornata tranquilla sotto il profilo della viabilità: non si sono registrati disagi particolari, sebbene in alcuni orari - dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.30 - si siano registrati volumi di traffico più intensi.