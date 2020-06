Dopo il maltempo, il caldo estivo invoglia i baresi a invadere le spiagge: divieti di balneazione non rispettati

Le alte temperature dopo il maltempo degli scorsi giorni ha fatto riversare i baresi nelle spiagge cittadine. Da Pane e Pomodoro a Torre Quetta, in tantissimi hanno approfittato dell'anticipo d'estate per godersi un bagno. In certi casi mettendo anche a rischio la loro salute: l'acquazzone degli scorsi giorni ha fatto saltare le paratie della Condotta Matteotti, facendo riversare in mare gli scarichi fognari. La polizia locale aveva emanato il divieto di balneazione, ma in pochi sulla spiaggia l'hanno rispettato, costringendo gli agenti a continue incursioni sui lidi cittadini per fare rispettare le regole (anche sugli assembramenti).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.