Tornano i bagni chimici nella tendopoli di via Nazariantz: "Pagati temporaneamente dall'Ordine degli avvocati"

Superata l'emergenza bagni nella tendopoli del Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari. Dopo la rimozione avvenuta ieri per l'impossibilità da parte dell'Anm locale di pagare i servizi igienici mobili, in mattinata c'è stato il ripristino delle quattro toilette a disposizione di avvocati e magistrati.

Incassata ieri la disponibilità a farsi carico della spesa da parte di Anm nazionale e Regione Puglia, a pagare i bagni chimici sarà ancora per motivi d'urgenza l'Ordine degli avvocati, che nelle prime due settimane di servizio aveva già speso 2300 euro. Intanto questa mattina sono stati convocati a Roma i proprietari dei sei immobili candidati ad ospitare gli uffici giudiziari penali baresi che hanno risposto alla ricerca di mercato del Ministero.