Elezioni rettore Università, si va al ballottaggio: sarà sfida a due tra Bronzini e Bellotti

Sara sfida due per l'elezione del nuovo rettore dell'università di Bari. I risultati della terza votazione odierna, che vedeva a confronto Bronzini, Bellotti e Vacca, non ha visto nessuno dei tre raggiungere la maggioranza assoluta dei voti, ovvero il 50% più uno delle preferenze. Si andrà quindi al ballottaggio per la scelta del nuovo Magnifico che guiderà l'Ateneo barese fino al 2025.

La sfida sarà tra i due candidati più suffragati, ovvero il direttore del Dipartimento di Fisica, Roberto Bellotti e il direttore del Dipartimento di Lettere, Angelo Bronzini. Il turno di ballottaggio è previsto il 4 e 5 luglio prossimo. A fare da ago della bilancia, saranno sicuramente anche i voti dei supporter del terzo sfidante che ora è costretto a ritirarsi, il direttore della clinica di Medicina Interna, Angelo vacca.