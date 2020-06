Banca Popolare di Bari, ok a trasformazione in Spa e aumento di capitale: c'è il via libera dell'assemblea dei soci

L'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Bari approva la trasformazione dell'istituto in Spa e l'aumento di capitale. Il via libera è arrivato oggi, nel corso dell'assemblea cui ha partecipato oltre il 50% dei soci.

"C'è stata una partecipazione straordinaria e siamo riusciti a poter tenere l'assemblea in prima convocazione, cosa unica credo in una banca popolare, con oltre 35mila soci intervenuti in assemblea in questo momento particolare per la banca", ha commentato Antonio Blandini, uno dei due commissari straordinari dell'istituto, dando notizia dell'approvazione delle proposte di trasformazione della banca in società per azioni e "di aumento di capitale destinato al Fondo interbancario e a Medio credito centrale, previa copertura delle perdite e ricostituzione di un capitale minimo di 10 milioni di euro". "Siamo particolarmente colpiti - ha commentato ancora Blandini - dal fatto che le proposte sono state approvate con circa il 96% dei voti favorevoli, quindi questo vuol dire che la banca continua e che ci sarà una banca nel Mezzogiorno e per il Mezzogiorno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare - è spiegato in una nota - si è preso atto della situazione patrimoniale al 31 marzo e della riduzione a zero del capitale per effetto delle perdite maturate e della ricostituzione di un patrimonio netto positivo per 10 mln euro per effetto dei versamenti del Fondo Interbancario di Tutela Depositi. E' stata approvata la trasformazione in societa' per azioni e la conseguente adozione di un nuovo statuto; infine è stato approvato l'aumento di capitale per un importo complessivo di 933.246.586 euro da offrire in sottoscrizione al Fondo Interbancario e a Banca del Mezzogiorno.