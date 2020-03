"Falsa testimonianza", indagato ex amministratore della Banca Popolare di Bari Vincenzo De Bustis

L'ex amministratore delegato della Banca Popolare di Bari, Vincenzo De Bustis Figarola è indagato per falsa testimonianza dalla Procura di Bari, che ha chiuso le indagini preliminari.

Secondo gli inquirenti, il manager, nell'ambito di un procedimento dinanzi al giudice del lavoro di Bari, avrebbe mentito sul ruolo di un dirigente, Luca Sabella, considerato tra i testimoni chiave dell'indagine principale sulla gestione dell'istituto barese che il 31 gennaio scorso portò all'arresto di Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente ex presidente ed ex co-direttore della banca, dell'ex responsabile bilanci Elia Circelli( per lui arresto revocato dal Tribunale del Riesame e sostituzione con interdizione) e all'interdizione per De Bustis.