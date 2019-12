Inchiesta Banca Popolare di Bari, "indagato" l'ex presidente Marco Jacobini. I rapporti con la Banca d'Italia sotto la lente dei magistrati

L'ex presidente della Banca popolare di Bari, Marco Jacobini, sarebbe indagato per corruzione nell'ambito dei suoi rapporti con la Vigilanza della Banca d'Italia. Lo afferma l'Ansa riportando una notizia pubblicata su Repubblica Bari. Il caso sarebbe collegato, in qualche modo, all'acquisizione di Banca Tercas

Jacobini, secondo quanto scrive il quotidiano, che avrebbe ricevuto un avviso di proroga nelle indagini nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte irregolarità nella gestione dell'istituto di credito barese. risulterebbe indagato dallo scorso giugno. Nell'atto, sostiene il giornale, non sarebbe indicato per ora il destinatario della corruzione o in cosa si sarebbe concretizzata.