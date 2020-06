Le sue accuse portarono all'avvio dell'inchiesta su Banca Popolare di Bari: Tribunale reintegra dirigente

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Bari ha reintegrato Luca Sabetta, ex dirigente della Banca Popolare di Bari, le cui denunce e dichiarazioni accusatorie hanno dato avvio alle indagini della Procura sugli ex amministratori dell'istituto di credito. L'inchiesta ha portato all'arresto, per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza, dell'ex presidente e dell'ex condirettore di BpB, Marco e Gianluca Jacobini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giudice Angela Vernia ha accolto integralmente il ricorso proposto da Sabetta nei confronti della Banca Popolare di Bari, dichiarando nullo il licenziamento del gennaio 2016 e disponendo la reintegrazione nel suo posto di lavoro. Sabetta, assistito dagli avvocati Aldo Licci, Marco Vallone, Simone Pietro Emiliani e Stefano De Francesco, aveva la qualifica di direttore centrale con funzioni di Chief Risk Officer.