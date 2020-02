Un altro sì al salvataggio della Banca Popolare di Bari: oggi l'ultimo voto in Senato

E' stato approvato senza modifiche in Commissione Finanze del Senato il decreto di salvataggio della Banca Popolare di Bari. Il provvedimento sarà discusso e votato in giornata in aula, per l'ultimo passaggio prima del varo definitivo.

Le opposizioni avevano presentato un emendamento per riconoscere ai soci titolari di azioni della Popolare di Bari un diritto di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni in occasione dell'aumento di capitale in programma per risanare l'istituto di credito.